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市场报道 | 2012年 5月 16日 星期三 16:16 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及四周低点,关注英国央行通胀报告

路透伦敦5月16日电---英镑兑美元周三触及四周低点,兑欧元亦下跌,英国央行稍后将公布通胀报告,一些分析师表示央行可能调降经济增长预估,并为推出更多宽松措施敞开大门.

在希腊周二成立联盟政府失败,加剧该国退出欧元区的忧虑后,投资者买入相对安全的美元.

英镑/美元GBP=D4跌至1.5949美元,因投资者寻求避险,且在英国央行报告公布前,对买入英镑态度谨慎.

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