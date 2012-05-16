〔标题新闻〕意大利3月贸易顺差20.64亿欧元,对欧盟国家贸易顺差15.54亿欧元

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革

路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。