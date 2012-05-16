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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 16:26 BJT

〔欧洲政经〕西班牙首相称若希腊退出欧元区,将是一个重大错误

路透马德里5月16日电---西班牙首相拉霍伊周三表示,如果希腊退出欧元区,将是一个"重大错误".

拉霍伊是在国会走廊向记者作上述表示.(完)

--编译 蔡美珍;审校 龚芳

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