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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 09:29 BJT

淡水河谷称不会报复中国船东

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港5月16日电---行业官员周三称，巴西淡水河谷(VALE5.SA)并未排斥中国船东承运铁矿石，并继续对其开放大型乾散货船销售。

淡水河谷一名高管周五会见了中国船东协会秘书长张守国，协调双方的关系。此前，中国行业官员曾表示，淡水河谷因中国政府对其船只的禁令，停止雇佣一些中国企业的船只运输铁矿石。

“淡水河谷的高管称存在误会。他们欢迎中远等中国企业运输他们的货物。”张守国说道。

中国船东协会1月说服中国政府禁止全球最大的乾散货船停靠中国港口，因担忧安全问题以及可能对国内运输企业造成影响。（完）

--编译：李富强 发稿：王凤昌

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