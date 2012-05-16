〔路透基点〕三一集团2亿美元三年期贷款价码浮出水面--RLPC

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港5月16日电---三一集团2亿美元三年期一次还本贷款价码浮出水面.
银行受邀按照下列两个层次参贷:
承贷5,000万美元或以上的银行获得包含全部费用的顶级价码为320个基点.
承贷3,000-4,900万美元的银行所获价码为315个基点.
该贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码285个基点.
一如稍早报导,汇丰控股(HSBC)为此次贷款的牵头行.
去年8月,三一重工敲定了一笔3.5亿美元等值三年期贷款,安排行为澳新银行、汇丰控股、苏格兰皇家银行(RBS)、渣打银行和法国东方汇理银行.该笔贷款包含全部费用在内的顶级价码为220个基点,利率为较Libor加码185个基点.(完)
--编译 丁琦; 审校 高琦
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