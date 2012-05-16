《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月16日

路透北京5月16日电---以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:17时, 1港元=0.81385人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 ( 000002.SZ )200002.SZ 8.61 9.36 1.13 深物业 ( 000011.SZ )( 200011.SZ ) 7.65 4.54 2.07 南玻 ( 000012.SZ )( 200012.SZ ) 8.98 5.31 2.08 深康佳 ( 000016.SZ )( 200016.SZ ) 4.08 2.40 2.09 ST中华 ( 000017.SZ )( 200017.SZ ) 3.15 1.23 3.15 ST中冠 ( 000018.SZ )( 200018.SZ ) 6.29 2.81 2.75 深深宝 ( 000019.SZ )( 200019.SZ ) 10.75 5.82 2.27 深华发 ( 000020.SZ )( 200020.SZ ) 6.84 3.28 2.56 深赤湾 ( 000022.SZ )( 200022.SZ ) 10.44 9.97 1.29 招商地产000024.SZ200024.SZ 22.35 13.79 1.99 特力 ( 000025.SZ )( 200025.SZ ) 7.02 4.04 2.14 飞亚达 ( 000026.SZ )( 200026.SZ ) 11.30 8.00 1.74 一致药业( 000028.SZ )( 200028.SZ ) 24.47 17.59 1.71 深深房 ( 000029.SZ )( 200029.SZ ) 3.98 2.44 2.00 ST盛润 ( 000030.SZ )( 200030.SZ ) 9.77 4.86 2.47 深南电 ( 000037.SZ )( 200037.SZ ) 4.20 2.57 2.01 中集集团( 000039.SZ )200039.SZ 14.84 10.09 1.81 深纺织 ( 000045.SZ )( 200045.SZ ) 8.45 5.11 2.03 方大集团( 000055.SZ )( 200055.SZ ) 4.90 2.76 2.18 深国商 ( 000056.SZ )( 200056.SZ ) 13.89 9.78 1.75 深赛格 ( 000058.SZ )( 200058.SZ ) 5.51 3.03 2.23 宝石 ( 000413.SZ )( 200413.SZ ) 13.34 6.09 2.69 小天鹅 ( 000418.SZ )( 200418.SZ ) 10.78 9.23 1.44 粤高速 ( 000429.SZ )( 200429.SZ ) 3.27 2.60 1.55 晨鸣纸业( 000488.SZ )( 200488.SZ ) 4.78 3.68 1.60 ST珠江 ( 000505.SZ )( 200505.SZ ) 3.09 2.03 1.87 丽珠 ( 000513.SZ )200513.SZ 23.75 19.13 1.53 美菱电器( 000521.SZ )( 200521.SZ ) 5.09 4.03 1.55 大冷股份( 000530.SZ )( 200530.SZ ) 7.60 4.66 2.00 粤电力 ( 000539.SZ )( 200539.SZ ) 5.34 3.51 1.87 佛山照明( 000541.SZ )( 200541.SZ ) 9.53 6.11 1.92 江铃汽车( 000550.SZ )( 200550.SZ ) 22.81 18.05 1.55 沙隆达 ( 000553.SZ )( 200553.SZ ) 6.63 3.06 2.66 苏常柴 ( 000570.SZ )( 200570.SZ ) 6.34 3.56 2.19 威孚高科( 000581.SZ )( 200581.SZ ) 31.50 20.00 1.94 古井贡酒( 000596.SZ )( 200596.SZ ) 49.64 31.75 1.92 ST东海 ( 000613.SZ )( 200613.SZ ) 3.41 1.72 2.44 长安汽车( 000625.SZ )( 200625.SZ ) 4.69 3.15 1.83 京东方 ( 000725.SZ )( 200725.SZ ) 1.75 1.17 1.84 鲁泰 ( 000726.SZ )( 200726.SZ ) 8.20 6.78 1.49 本钢板材( 000761.SZ )( 200761.SZ ) 4.64 2.71 2.10 张裕 ( 000869.SZ )( 200869.SZ ) 95.22 80.10 1.46 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) --发稿 宿泱韫; 审校 张喜良 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]