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市场报道 | 2012年 5月 16日 星期三 16:59 BJT

《外汇动态》是否对冲欧元/日圆仓位,这是个难题

0830GMT---日本出口商或许正期望欧元/日圆EURJPY=R能在102上方持稳,因为如果汇价跌破101,他们或将面对艰难抉择.问题就在于,是否要在100水准左右卖出,那样的话就将面临欧元反弹的风险.或者根本就什么都不做,却可能在99水准被迫大举抛盘.

若是后一种情景,则必须得向高层管理者阐述你为什么先前没有在希腊问题的肆虐之际在100上方卖出欧元.

对于日本出口商而言,欧元/日圆跌破101水准将使得他们不得不面对艰难的抉择.(完)

--编译 高琦;审校 王冠中

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