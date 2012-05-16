《外汇动态》是否对冲欧元/日圆仓位,这是个难题

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
0830GMT---日本出口商或许正期望欧元/日圆EURJPY=R能在102上方持稳,因为如果汇价跌破101,他们或将面对艰难抉择.问题就在于,是否要在100水准左右卖出,那样的话就将面临欧元反弹的风险.或者根本就什么都不做,却可能在99水准被迫大举抛盘.
若是后一种情景,则必须得向高层管理者阐述你为什么先前没有在希腊问题的肆虐之际在100上方卖出欧元.
对于日本出口商而言,欧元/日圆跌破101水准将使得他们不得不面对艰难的抉择.(完)
--编译 高琦;审校 王冠中
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。