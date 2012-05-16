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债券 | 2012年 5月 16日 星期三 18:01 BJT

〔欧洲金融〕爱尔兰料明年底重回债市,但或因欧洲不确定性受阻--财长

路透都柏林5月16日电---爱尔兰财长周三表示:

* 希望到2013年底时重回债市,但可能因欧洲不确定性而无法实现

* 不认为希腊一定会离开欧元区

* 现在希腊或有必要就是否留在欧元区举行公投

* 若希腊退出欧元区,爱尔兰不会首当其冲受到波及.(完)

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