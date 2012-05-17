世卫称高血压和糖尿病等慢性病蔓延至贫困地区

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦5月16日电(记者 Kate Kelland)---世界卫生组织(WHO)周三公布的健康数据显示，随着非洲等较较贫困地区生活方式和饮食习惯发生变化，糖尿病、心脏病等慢性疾病已从发达国家蔓延到较贫困地区。
WHO的数据显示，全世界三分之一的成年人患有高血压，而非洲某些国家有近半数成年人口受到高血压影响。死于中风和心脏病的人中约半数源于高血压。
WHO在其年度全球健康报告中称，全球十分之一的成年人罹患糖尿病。糖尿病的治疗成本极高，且患者极易罹患心脏病、肾衰竭和失明。
报告称，全球糖尿病平均发病率约为10%，一些太平洋岛国有高达三分之一的人罹患糖尿病。
糖尿病、心脏病和癌症等慢性疾病往往被认为主要影响富裕国家的民众，因其高脂肪饮食、喝酒及抽烟是主要的健康风险。
但WHO表示，现在，由这些疾病导致的死亡案例中，约80%发生在中低收入国家。
WHO总干事陈冯富珍(Margaret Chan)在声明中表示：“该报告进一步证明，引发心脏病等其他慢性疾病的症状大幅增加，尤其是在中低收入国家。”
“在一些非洲国家，有多达一半成年人患有高血压。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3