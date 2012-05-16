〔中国金融〕银行股业绩高速增长未来可能无法持续--安永

路透上海5月16日电---最近三年中国的上市银行净利润年均复合增长率达25%.不过国际会计和咨询公司安永[ERNY.UL]最新报告预计,随着国内经济增速放缓,利率市场化改革稳步推进以及监管规则日趋严格,银行股的高速增长将可能无法持续.

该份报告分析了17家内地的上市银行,这些银行去年净利合计达8,867亿元人民币,同比增幅29%,增长主要源于生息资产规模和净利差上升带来的净利息收入增加、中间收入上升及营运效率提高导致的成本收入比下降.

报告指出,未来银行业需转变经营理念,创新服务方式,将有限的信贷资源投放到符合产业政策导向的领域;各银行需要根据自身特点,坚持差异化发展;在业务转型方面,各银行需考虑转变管理模式.整合营销渠道,积极创新"量体裁衣"的金融产品来进一步提升金融服务水平,由传统的融资中介向综合化或专业化的金融服务机构发展.

报告称,尽管必须进行发展模式及盈利模式的转型已成为银行业的共识,但不同银行在转型目标和转型方式上有不同的思路.大型银行凭借其先天优势,将继续开展综合化经营,向全能型的金融机构转变.而中小银行需要根据自身特点,慎重选择,细分市场,形成鲜明的银行品牌和业务特色,坚持差异化发展.

例如中国五大国有银行均拥有投资银行和金融租赁子公司,参股基金公司和保险公司,其中建设银行(601939.SS)(0939.HK)和交通银行(3328.HK)(601328.SS)还各拥有一家信托公司.

2011年中国上市银行的手续费和佣金等中间收入占比继续提高,达18%,而净利息收入仍是营收的主要贡献力量,去年占比达78%.报告并指出,未来一旦放开存款利率对银行业影响巨大.(完)