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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 17:13 BJT

〔表格〕瑞士5月ZEW投资者信心指数降至负4.0,4月为2.1

路透苏黎世5月16日电---德国经济智库ZEW和瑞士信贷周三联合公布,瑞士5月ZEW投资者信心指数降至负4.0,4月为2.1.

12年5月 12年4月 11年5月

预期指数(投资者信心) -4.0 2.1 -11.5

现况指数 10.0 2.2 68.6 (完)

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--编译 丁琦;审校 田建华

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