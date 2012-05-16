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亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 17:26 BJT

《外汇动态》主权投资者因为购买日债会产生相关的日圆/美元买卖盘

0856GMT--欧元区相关忧虑可能在一定程度上促使10年期日本公债收益率(殖利率)周三跌至接近19个月低点,但潜在的主权投资者若选择将部分资金投资在日本公债,他们可能会更关注流动性超高的短券.

在这种情况下,可以作出以下合理预期:主权投资者会有买卖日圆/美元的需求(折扣点数有利于他们并略为推高整体收益率),期限需与债券存续期相匹配并且有进一步的保证,确定远期汇率已经达成一致.(完)

--编译 吴云凌;审校 沈以文

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