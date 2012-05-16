〔中港股市〕恒指创六个月最大单日跌幅,中国股市亦下滑

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
* 恒指收挫3.2%,沪深300指数收低1.6%
* 中资银行股受创,因有报导称5月头两周四大国有银行新增人民币贷款近零
* 腾讯控股在公布第一季业绩前股价重挫
* 新华保险未被纳入MSCI中国成分股,股价重挫
路透香港5月16日电---香港恒生指数周三录得六个月最大单日跌幅,此前中国媒体报导称,5月前两周四大国有银行新增人民币贷款近零,加深对中国经济放缓的担忧.
此外,加之希腊组阁失败且美股连续三日下跌,令投资者保持警惕,亚洲市场稳稳处于避险模式.
中国股市亦下跌,但情况相对较好,因为投资者仍相信,经济疲弱迹象可能会促使进一步政策行动,上周末中国下调了存款准备金率.
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。