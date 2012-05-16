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亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 17:36 BJT

〔中港股市〕恒指创六个月最大单日跌幅,中国股市亦下滑

* 恒指收挫3.2%,沪深300指数收低1.6%

* 中资银行股受创,因有报导称5月头两周四大国有银行新增人民币贷款近零

* 腾讯控股在公布第一季业绩前股价重挫

* 新华保险未被纳入MSCI中国成分股,股价重挫

路透香港5月16日电---香港恒生指数周三录得六个月最大单日跌幅,此前中国媒体报导称,5月前两周四大国有银行新增人民币贷款近零,加深对中国经济放缓的担忧.

此外,加之希腊组阁失败且美股连续三日下跌,令投资者保持警惕,亚洲市场稳稳处于避险模式.

中国股市亦下跌,但情况相对较好,因为投资者仍相信,经济疲弱迹象可能会促使进一步政策行动,上周末中国下调了存款准备金率.

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