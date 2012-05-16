版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 17:25 BJT

〔标题新闻〕法国总统奥朗德周三稍晚将宣布新内阁,官员称社会党领导人Martine Aubry不在其中

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nP6E8FR001]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐