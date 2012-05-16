〔全球商品〕必和必拓警告称,大宗商品市场将进一步降温(更新版)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(新增细节)
* 必和必拓不再考虑五年支出800亿美元的计划
* 董事长称正在重新考虑投资计划
* 股价重挫4%至近三年最低
路透悉尼5月16日电---澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)表示,其预计大宗商品市场将进一步降温,而且投资者已失去对全球经济较长期健康状况的信心,此为这家全球最大矿商迄今最为谨慎的言论.
必和必拓亦对该公司首席执行官高瑞思2011年公布的开支计划踩下刹车.该计划预计,未来五年将斥资800亿美元,以拓展铁矿石、煤炭、能源及基本金属部门,寄望其主要市场--中国需求的持续高涨.
"重点是要让资本合理配置.高瑞思谈及800亿美元支出计划时的情况和现在不同."必和必拓董事长纳塞尔(Jacques Nasser)周三在悉尼举行的一场商务午餐会后对记者表示.
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