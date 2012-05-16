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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 17:59 BJT

〔英国金融市场〕央行季度通胀报告公布后,英镑下跌、公债逆转跌势

路透伦敦5月16日电---英国央行周三公布通胀报告后,英国6月公债期货FLGM2逆转跌势,英镑兑美元GBP=D4跌至四周新低1.5909.(完)

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