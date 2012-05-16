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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 18:26 BJT

〔英国央行〕关注产出逐步复苏的整体情况,复苏进度或较慢--总裁金恩

路透伦敦5月16日电---英国央行总裁金恩周三表示:

* MPC的关注点在于产出逐步复苏的整体情况,及劳动力市场数据是否符合这个趋势

* 复苏的进度可能较慢且不确定,因金融业受到欧元区局势的影响

* MPC面临艰难选择及不确定性威胁,但2月以来整体形势未改变.(完)

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