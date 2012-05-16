〔港股业绩〕网游收入强劲扶助腾讯首季净利增近3%,长远着眼电子商务(更新版)

* 今年首季度净利按年升2.8%,至29.5亿元

* 游戏业务增长强劲,网络广告则同比下滑

* 将把电子商务发展为一项重大业务

路透北京5月16日电---受益于中国春节期间在线游戏收入的强劲增长,中国互联网公司--腾讯控股(0700.HK)周三公布,今年第一季度净利按年升2.8%,公司着眼于在长期内将电子商务发展为一项重大业务,以捕捉行业增长带来的机遇.

腾讯控股公布,今年1-3月净利为29.5亿元人民币,去年同期为28.7亿元.

"网络游戏业务受惠于我们的主要国内游戏于中国新年假期及学生寒假的用户大幅增长及商业化提升,以及英雄联盟在国际市场的用户增长."公告称.

期内,腾讯控股收入为96.5亿元,按年增长52.2%.

包括游戏业务在内的互联网增值服务为腾讯贡献了76.5%的收入.今年首季,该业务的收入同比增加15%,其热门游戏包括穿越火线、QQ炫舞、英雄联盟等.

相比之下,公司其他两块业绩的表现略为逊色:移动及电信增值服务收入同比升7%,而网络广告业务的收入同比减少10%.

"(网络广告)减少主要反映广告客户于中国春节假期期间活动减少的淡季影响.然而,我们于社交网络的效果广告及网络视频服务取得环比收入增长."公告称.

**将把电子商务发展为一项重大业务**

腾讯称,已对中国电子商务市场作出审慎投资,为提升客户的体验,提升了若干产品类别(如消费电子)的B2C电子商务交易业务规模.

"腾讯现已在不同的电子商务领域建立了显着的地位.凭藉我们独有的优势,我们将继续审慎地持续投资于电子商务业务,着眼于在长期将其发展为一项重大业务."公告称.

公告并解释称,由于在电子商务交易中腾讯是主要交易方,并拥有存货的所有权,故将有关的商品交易总额记录为收入,相关销货成本计录为收入成本,导致该等交易产生较低的毛利率,并摊薄本集团的利润率.

腾讯并称,庞大的登录用户群、与消费者的现有结算及付款关系、对用户兴趣的洞察力及网络对用户口碑提升的影响力,是其在电子商务市场与众不同的特点.

腾讯现有的电子商务业务主要有拍拍网、QQ团购、财付通等.腾讯还先后投资了专售鞋类商品的电子商务网站"好乐买"和在线旅行服务提供商艺龙旅行网LONG.O,亦与总部位于美国的全球最大团购网站Groupon在中国成立合资公司--高朋网.

腾讯是中国最大实时在线通讯服务供应商,并设有门户网站--腾讯网(QQ.com),公司并经营网络游戏、移动及电信增值服务及网络广告等业务.

腾讯周三收跌4.52%,报219.6港元;大盘恒生指数.HSI则跌3.19%.(完)

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--记者 黄运涛; 审校 乔艳红

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