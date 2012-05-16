〔英国经济〕央行总裁称已与财政部和FSA讨论应对欧元区解体的应急方案

路透伦敦5月16日电---英国央行总裁金恩:

* 英国央行、财政部和英国金融服务监管局(FSA)正在讨论应对欧元区解体的应急方案,且已讨论过一段时间

* 英国央行的量化宽松决策最终将需由通胀前景推动,上周的决策与此一致

* 没有明显理由让我们认为产出无法恢复到危机前的趋势水平,但可能需要10-20年时间

* 这并不意味着未来两到三年内会有大量闲置产能