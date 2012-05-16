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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 18:19 BJT

〔英国央行〕副总裁宾恩:我们之前过多受到了1990年代初期经历的影响

路透伦敦5月16日电---英国央行副总裁宾恩表示,我们之前过多受到了英国经济在1990年代初期经历的影响,当时英镑下跌并未刺激通胀.(完)

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