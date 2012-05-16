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亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 18:27 BJT

〔亚洲橡胶〕5月16日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月16日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 5月 253.0 26 -- --

* 6月 255.0 258 257.4 27

* 7月 258.0 370 259.3 123

* 8月 261.1 448 262.8 151

* 9月 263.3 1450 265.8 313

* 10月 265.1 7407 268.0 2030

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 兰秀娟;审校 王冠中

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