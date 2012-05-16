《独家新闻》中国推促朝鲜(北韩)放弃核试验计划--消息

记者 林洸耀

路透北京5月16日电---两位消息人士表示,中国以温和低调的方式向朝鲜(北韩)施加压力,促其放弃第三轮核试验计划,但没有迹象显示朝鲜方面将作何反应.这两位消息人士知晓两国闭门会议的情况.

一位与朝鲜和中国方面有联系的人士告诉路透,若朝鲜进行试验,中国将考虑采取一些惩罚性措施,但不会是实质性的.

"中国不高兴...且敦促朝鲜不要在长白山附近进行核试验,"消息人士称.因为事件敏感,他要求匿名.

消息人士称,中国担心核试验导致放射物质外泄并危害环境.

"中国也对前两次核试验造成地区环境损害感到不满."

目前不清楚朝鲜政府是否延迟或者放弃核试验计划.

"对中国东北地区的影响将很大,"消息人士谈及第三次核试验时表示.

消息人士并称,中国官员曾讨论过威胁采取外交行动是否会有效,但任何行动或都将局限于一些经济手段,以表达中国的不快,而不会影响对朝鲜的粮食援助.(完)