《独家新闻》中国推促朝鲜(北韩)放弃核试验计划--消息

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
记者 林洸耀
路透北京5月16日电---两位消息人士表示,中国以温和低调的方式向朝鲜(北韩)施加压力,促其放弃第三轮核试验计划,但没有迹象显示朝鲜方面将作何反应.这两位消息人士知晓两国闭门会议的情况.
一位与朝鲜和中国方面有联系的人士告诉路透,若朝鲜进行试验,中国将考虑采取一些惩罚性措施,但不会是实质性的.
"中国不高兴...且敦促朝鲜不要在长白山附近进行核试验,"消息人士称.因为事件敏感,他要求匿名.
消息人士称,中国担心核试验导致放射物质外泄并危害环境.
"中国也对前两次核试验造成地区环境损害感到不满."
目前不清楚朝鲜政府是否延迟或者放弃核试验计划.
"对中国东北地区的影响将很大,"消息人士谈及第三次核试验时表示.
消息人士并称,中国官员曾讨论过威胁采取外交行动是否会有效,但任何行动或都将局限于一些经济手段,以表达中国的不快,而不会影响对朝鲜的粮食援助.(完)
--编译 田建华/张荻;审校 丁琦/王洋/沈以文
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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