〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至逾三个月新低,因受希腊政局危机打压(更新版)

(更新报价与成交量)

路透新加坡5月16日电---马来西亚棕榈油期货周三跌至逾三个月最低,因交易商担心希腊政局危机拖延可能减弱全球成长动能,并冲击商品需求.

希腊组建新政府的努力在周二宣告失败,导致金融市场剧烈震荡,因预料反对欧盟援助条款的左翼党派可能在6月举行的希腊重新选举中获胜,从而将欧元区拖入更深重的危机.[ID:nSB1548996]

"棕榈油不能幸免于难,包括原油、黄金、白银、大豆和豆油在内的大宗商品全部挫跌."一外资商品经纪公司驻马来西亚交易员称.

"大家一心想要出场.外部因素带来很大压力."

指标8月棕榈油期货FCPOc3下跌3.9%,收报每吨3,085马币(990美元),稍早价格触及2月2日以来低位3,052马币.

成交量为63,019口,远超出平日的25,000口水准,因交易商急于出清部位.

船货调查机构Intertek Testing Services的数据显示,5月1-15日马来西亚棕榈油出口略增长0.7%.

但另一家船货调查机构Societe Generale de Surveillance数据显示,出口减少7%,至564,477吨,因对中国及印度出口减少.(完)