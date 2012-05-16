〔伦敦美债〕30年期公债收益率跌至四个月低点,受希腊政局影响

路透伦敦5月16日电---长期美国公债收益率(殖利率)周三在欧洲市场跌至四个月低点,因担心希腊接近退出欧元区的投资者追捧低风险的流动性资产.

希腊政治领袖将寻求成立过渡政府,等待可能在6月中旬举行的新一轮选举.[ID:nSB1548246]

民调显示,若举行新一轮选举,反对国际援助条款的左翼激进联盟党可能拔得头筹,从而增大了新政府毁约并离开欧元区的可能.

"看起来欧洲最终的结局非常糟糕黯淡,人们对于体面有序退出的预期非常悲观,是这种担忧刺激了对长期美债和德债的避险买盘,"满地可银行(Bank of Montreal)交易员Craig Collins称.

30年期公债收益率US30YT=RR微降至2.895%,为1月18日以来最低,表现略好于10年期公债.

10年期收益率US10YT=RR报1.77%,较周二美国收盘变动不大,昨日曾触及10月初以来最低的1.760%.

市场人士称,围绕希腊重新选举的不确定性,意味着未来几周美国公债可能吸引避险资金流入.

市场人士认为收益率的去年低点1.674%被测试的概率增大,因担心希腊动荡可能波及西班牙和意大利等更大欧元区经济体的投资者将涌入级别最高的政府债券.

市场也将关注今日稍晚公布的美国联邦储备理事会(美联储,FED)4月货币政策会议记录,寻找美联储在6月终止卖短买长(扭转操作,twist operation)后会采取何种政策立场的线索.(完)

--编译 吴云凌;审校 王洋

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