〔伦敦美债〕30年期公债收益率跌至四个月低点,受希腊政局影响

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透伦敦5月16日电---长期美国公债收益率(殖利率)周三在欧洲市场跌至四个月低点,因担心希腊接近退出欧元区的投资者追捧低风险的流动性资产.
希腊政治领袖将寻求成立过渡政府,等待可能在6月中旬举行的新一轮选举.[ID:nSB1548246]
民调显示,若举行新一轮选举,反对国际援助条款的左翼激进联盟党可能拔得头筹,从而增大了新政府毁约并离开欧元区的可能.
"看起来欧洲最终的结局非常糟糕黯淡,人们对于体面有序退出的预期非常悲观,是这种担忧刺激了对长期美债和德债的避险买盘,"满地可银行(Bank of Montreal)交易员Craig Collins称.
30年期公债收益率US30YT=RR微降至2.895%,为1月18日以来最低,表现略好于10年期公债.
10年期收益率US10YT=RR报1.77%,较周二美国收盘变动不大,昨日曾触及10月初以来最低的1.760%.
市场人士称,围绕希腊重新选举的不确定性,意味着未来几周美国公债可能吸引避险资金流入.
市场人士认为收益率的去年低点1.674%被测试的概率增大,因担心希腊动荡可能波及西班牙和意大利等更大欧元区经济体的投资者将涌入级别最高的政府债券.
市场也将关注今日稍晚公布的美国联邦储备理事会(美联储,FED)4月货币政策会议记录,寻找美联储在6月终止卖短买长(扭转操作,twist operation)后会采取何种政策立场的线索.(完)
--编译 吴云凌;审校 王洋
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路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。