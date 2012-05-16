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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 19:03 BJT

〔美国新股〕Facebook预计IPO规模升至4.212亿股,发行价为34-38美元

路透5月16日电---即将上市的社交网络公司Facebook周三表示:

* 预计IPO将发行4.212亿股,发行价格介于34-38美元之间--SEC文件

* 原始股东出售2.412亿股A类普通股

* 预计公司IPO后马克-扎克伯格(Mark Zuckerberg)将保留57.5%的投票权

* 之前曾预计IPO发行3.374亿股,发行价在每股34.00-38.00美元之间.(完)

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