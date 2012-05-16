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亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 18:53 BJT

〔东南亚股市〕菲律宾与马来西亚股市跌幅创七个月最大,希腊局势施压

路透曼谷5月16日电---菲律宾和马来西亚股市周三遭遇七个月来最大单日跌幅,因东南亚股市追随全球市场跌势走低.这股全球跌势由欧债危机可能恶化的担忧触发.

菲律宾股市.PSI收跌2.3%,报4,864.23点,马来西亚股市.KLSE跌1.6%至1,536.04.

金融市场受希腊可能退出欧元区的恐惧左右,交易商警告可能会进一步走软.

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