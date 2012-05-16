〔中国金融〕温州正式公布民间借贷监测利率,4月平均水平为21.58%

路透上海5月16日电---中国人民银行温州市中心支行周三宣布,自2012年5月起,正式对社会公布温州市民间借贷监测利率.4月温州民间借贷综合利率平均水平为21.58%,同比下降3.02个百分点,环比下降0.08个百分点.

新华社报导并指出,该项监测已经成为反映社会资金余缺、分析金融市场秩序的晴雨表,是在全国具有影响力的"温州资金价格"信息.

报导称,温州金融综合改革"12条"的首项任务是规范发展民间融资.温州民间金融市场活跃,民间借贷利率是反映社会资金供求关系和民间融资市场秩序的综合性指标.

"它的市场化程度高,充分反映社会资金供求关系.其长期走势与银行基准利率、物价指数等密切相关.'抓准'民间借贷利率对规范发展民间融资具有十分重要的意义."

央行温州市中心支行同时还将公布温州利率月度指数和温州民间金融资金交易季度指数.数据并显示,4月民间金融直接借贷利率17.75%,同比与环比分别下降0.21、0.36个百分点;社会中介利率30.40%,同比与环比分别下降6.34、0.38个百分点.

此外,小额贷款公司放款利率21.08%,同比上升1.56个百分点,环比下降0.63个百分点;新创办的民间借贷登记中心借贷利率23.11%.

目前,央行温州市中心支行建立的民间借贷利率监测体系遍布全市城乡的监测点共140个,包括30家农村信用社、28家小额贷款公司、30家担保公司和50多家典当行及其他社会融资中介.每月收集600多笔监测样本,涵盖了城乡社会的各种借贷市场,包括公开与隐蔽借贷、直接与中介借贷、个人之间与企业之间借贷等.

国务院常务会议3月底决定,设立温州市金融综合改革试验区;同时将研究温州地区开展个人境外直接投资试点,以引导中国民间融资规范发展,提升金融服务实体经济的能力.[ID:nSB1459928](完)