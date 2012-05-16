(重温稿)〔中国经济〕财政补贴265亿元促进节能家电产品消费--国务院常务会议

路透北京5月16日电---在经济危机期间推出的家电下乡和以旧换新政策陆续到期后,中国政府决定再出台政策,促进节能家电等产品消费.

国务院常务会议周三决定,安排财政补贴265亿元人民币,启动推广符合节能标准的空调、平板电视、电冰箱、洗衣机和热水器,推广期限暂定一年.

同时,安排22亿元支持推广节能灯和LED灯,安排60亿元支持推广1.6升及以下排量节能汽车,安排16亿元支持推广高效电机.

"扩大节能产品消费既能稳定增长、扩大内需,又能促进调整结构、节能减排."会议称.

会议并表示,要实施能效"领跑者"制度,对达到"领跑者"能效指标的超高效产品设立较高补贴标准;且要严格能评制度,新上项目采用风机、水泵、空压机、电机、空调、照明器具等要达到国家1级能效标准,将产品能效指标列入设备招标文件和采购合同.

商务部数据显示,截至2012年4月底,全国累计销售家电下乡产品2.41亿台,实现销售额5,674.9亿元,发放补贴661.9亿元.而2009年5月至2011年12月31日的家电以旧换新政策,拉动直接消费超过3,400亿元.(完)

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