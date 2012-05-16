〔美国数据〕5月11日当周住房抵押贷款申请激增,因利率触及新低--MBA

路透纽约5月16日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,上周美国住房抵押贷款申请激增,因利率创下新低刺激再融资需求增长.

截至5月11日当周,经季节调整后的美国抵押贷款申请指数跳涨9.2至775.6.再融资指数劲升13.0%至4219.1.购房抵押贷款指数降2.4%至192.4.

再融资占整体抵押贷款活动的比例由前一周的72.1%升至74.9%.

该周30年期固息抵押贷款利率下降5个基点,平均为3.96%.

根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)

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