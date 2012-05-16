〔美国数据〕5月11日当周住房抵押贷款申请激增,因利率触及新低--MBA

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透纽约5月16日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,上周美国住房抵押贷款申请激增,因利率创下新低刺激再融资需求增长.
截至5月11日当周,经季节调整后的美国抵押贷款申请指数跳涨9.2至775.6.再融资指数劲升13.0%至4219.1.购房抵押贷款指数降2.4%至192.4.
再融资占整体抵押贷款活动的比例由前一周的72.1%升至74.9%.
该周30年期固息抵押贷款利率下降5个基点,平均为3.96%.
根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
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--编译 李春喜;审校 吴云凌
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。