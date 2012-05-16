版本:
中国
债券 | 2012年 5月 16日 星期三 19:39 BJT

〔标题新闻〕意大利银行协会将提请国内和国际监管机构,在做出评估时不要考虑评级机构的评级

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8GG9SO]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐