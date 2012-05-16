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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 19:39 BJT

〔欧洲政经〕英国首相称欧元区需迅速解决债务危机,否则将面临分裂-2

"欧元区必须做出选择.如果欧元区想像现在这样继续存在下去,那就必须建立一个适当的防火墙,需要采取措施保障欧元区最弱的成员国,否则形势会向不同的方向发展,"卡梅伦在议会中表示.

"不成功,则成仁.这是他们必需要做的选择,不能拖延太久."(完)

--编译 王洋;审校 吴云凌

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