〔欧元区金融〕意大利防御希腊冲击的最好选择是继续改革--IMF官员

路透罗马5月16日电---国际货币基金组织(IMF)的一名高级官员周三表示,意大利应对希腊危机恶化的最好办法,就是继续总理蒙堤采取的改革.

"市场正在发生动荡,"IMF欧洲部主管Reza Moghadam在对意大利的年度例行检查后的记者会上表示.

"我认为对意大利的影响而言,(最好的策略)就是继续保持已经采取的政策的动力.这是意大利所能获得的最好的保护,"他表示.(完)