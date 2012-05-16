〔中国金融〕推进人民币资本项目可兑换现阶段条件非常有利--证监会主席

路透北京5月16日电---中国证监会主席郭树清周三表示,推进人民币资本项目可兑换,现阶段各方面条件非常有利.

他是在国际证监会组织第37届年会上发表上述表述的.证监会新闻稿并引述他的话称,要按照准确定位、权衡利弊、控制风险、抓住重点、注重实质的思路,积极稳妥有序地推进人民币资本项目可兑换.

他认为,目前需要清理有关的法律文件,同时,向国际社会澄清相关原则的适用差异,逐项评估资本账户真实情况,尽快达成新的共识.

不过郭树清也强调,资本项目可兑换没有绝对的、一成不变的标准.应当十分审慎地对待所谓"完全自由可兑换",这个概念所描述的状态在现实中并不存在.

"在任何国家,资本项目可兑换都不意味着完全放弃管控措施.特别是当国家经济和金融部门受到跨境资本流动冲击、发生严重的国际收支失衡时,也确需采取必要的临时性管制措施."他说.

路透此前引述与中国央行和证监会有密切直接联系的消息人士表示,中国准备将合格境内机构投资者(QDII)配额提升至1,000亿美元,并清除阻止外汇出入中国的障碍.迅速推出一系列小举措,意在加快开放其严密管控的资本账户.

中国正在加快人民币汇率形成机制改革,央行此前已于2012年4月16日起,将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)