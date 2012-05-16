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亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 19:50 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶跌至四个月低点,因希腊风险打击冒险意愿

路透东京5月16日电---东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三连续第四个交易日下跌,并触及四个月新低,因投资者受希腊可能爆发政治与金融危机的风险影响,继续退出风险较高的资产.

交易商称,鉴于技术面前景偏空,本周开始建立空头部位的投机者押注TOCOM期胶将进一步跌至每公斤260日圆或更低,为测试250日圆下方的11月低点铺路.

TOCOM指标10月期胶合约JRUc6结算价报每公斤265.1日圆,较上日收盘跌5.0日圆.

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