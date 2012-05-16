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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 20:10 BJT

〔欧元区政经〕希腊民众必须明白其在选举中所作决定将产生的后果--巴罗索

路透布鲁塞尔5月16日电---欧盟(EU)执委会主席巴罗索周三表示:

* 希腊民众必需在告知后果的情况下在新大选中做出决定

* 留在欧元区的最终决定必需来自于希腊民众自身

* 希腊不能不履行承诺.(完)

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