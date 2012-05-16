〔欧元区政经〕德国希望希腊在欧元区内稳定下来--政府发言人

路透柏林5月16日电---德国政府发言人周三表示,希望希腊能够在欧元区内获得稳定,但该国必须遵守与国际贷款机构签署的协议.

"我们希望希腊能够在欧元区稳定下来,这也是我们从一开始政策的目标,"总理梅克尔的发言人Steffen Seibert在记者会上表示.

发言人表示,梅克尔同法国总统奥朗德的会谈显示,相较于分歧,两人的共识更多.(完)