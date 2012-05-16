〔国际油市〕石脑油裂解价差维持在五个半月低位,台塑石化削减产能

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透新加坡5月16日电---亚洲石脑油裂解价差保持在五个半月低点,因需求低迷之际供给增加.
亚洲最大的石脑油买家-台塑石化将其年产能293万吨的裂解装置的产能利用率削减至85%左右,料将进一步拖累市场人气.
7月上半月石脑油的裂解价差为每桶76.13美元.
一位在新加坡的贸易商说:"各个油品看来现在都很低迷,从汽油到液化石油气,这影响到了石脑油."
亚洲裂解装置由液化石油气代替石脑油做原料的比例最高能达到15%.石脑油需求转弱是因为市场预期西方需求放缓,因此会有更多来自欧洲的供给.
汽油裂解价差扩大跌幅,徘徊在四个月低点附近.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 903.00 -18.00 -1.95 921.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 97.99 -2.00 -2.00 99.99
97号现货汽油GL97-SIN 124.30 -1.70 -1.35 126.00
95号现货汽油GL95-SIN 120.40 -2.40 -1.95 122.80
92号现货汽油GL92-SIN 117.30 -1.95 -1.64 119.25
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 7.05 -0.42 -5.62 7.47 (完)
--编译 王洋;审校 吴云凌
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