〔国际油市〕柴油裂解价差小幅走高,受越南需求提振

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透新加坡5月16日电---亚洲柴油裂解价差周三小幅走高,终止连续四日的跌势,因越南唯一的炼油厂关闭后,该国进口商的近月需求浮现.
交易商称,包括Petrolimex,Saigon Petro和PV Oil在内的越南进口商在周三的招标中寻购近10.9万吨5月和6月船期的柴油.
位于越南中部日产13.05万桶的Dung Quat炼厂将关闭三到四周的时间进行设备检修,这期间油品供应料减少50万吨.
路透数据显示,7月柴油较迪拜原油的裂解价差微升0.37美元至15.93美元,6月/7月跨月价差周三恢复逆价差状态.
台塑石化向中石油出售48万桶(6.5万吨)含硫500ppm的柴油,船期为6月24-28日,价格为较新加坡即期报价每桶升水1.42美元.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 123.27 -0.84 -0.68 124.11
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 122.92 -0.46 -0.37 123.38
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 124.17 -0.46 -0.37 124.63
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 25.22 -0.46 -0.37 125.68
6月柴油互换 GOSGSWMc1 122.96 -0.48 -0.39 123.44
7月柴油互换 GOSGSWMc2 122.90 -0.61 -0.49 123.51 (完)
--编译 吴云凌; 审校 王洋
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。