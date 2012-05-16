〔国际油市〕柴油裂解价差小幅走高,受越南需求提振

路透新加坡5月16日电---亚洲柴油裂解价差周三小幅走高,终止连续四日的跌势,因越南唯一的炼油厂关闭后,该国进口商的近月需求浮现.

交易商称,包括Petrolimex,Saigon Petro和PV Oil在内的越南进口商在周三的招标中寻购近10.9万吨5月和6月船期的柴油.

位于越南中部日产13.05万桶的Dung Quat炼厂将关闭三到四周的时间进行设备检修,这期间油品供应料减少50万吨.

路透数据显示,7月柴油较迪拜原油的裂解价差微升0.37美元至15.93美元,6月/7月跨月价差周三恢复逆价差状态.

台塑石化向中石油出售48万桶(6.5万吨)含硫500ppm的柴油,船期为6月24-28日,价格为较新加坡即期报价每桶升水1.42美元.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 123.27 -0.84 -0.68 124.11

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 122.92 -0.46 -0.37 123.38

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 124.17 -0.46 -0.37 124.63

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 25.22 -0.46 -0.37 125.68

6月柴油互换 GOSGSWMc1 122.96 -0.48 -0.39 123.44

7月柴油互换 GOSGSWMc2 122.90 -0.61 -0.49 123.51 (完)