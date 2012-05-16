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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 20:42 BJT

〔表格〕美国4月房屋开工增长2.6%,年率为71.7万户--商务部

路透华盛顿5月16日电---美国商务部周三公布:

* 美国4月房屋开工增长2.6%,年率为71.7万户(预估为68.0万户)

* 美国4月建筑许可下滑7.0%,年率为71.5万户(预估为73.0万)

经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下:

变动百分比(%) 4月 3月 2月 12年4月/11年4月

房屋开工　 2.6 -2.6 -0.3 29.9

建筑许可 -7.0 8.8 3.4 23.7

年率(千户) 4月 3月 2月 2011年4月

房屋开工 　 717 699 718 552

建筑许可　 715 769 707 578 (完)

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--编译 李春喜;审校 吴云凌

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