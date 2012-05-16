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债券 | 2012年 5月 16日 星期三 20:49 BJT

〔欧洲政经〕希腊退出欧元区影响巨大--IIF总裁达拉拉

路透都柏林5月16日电---国际金融协会(IIF)总裁达拉拉周三表示:

* 希腊退出欧元区的影响对欧洲其它国家来说是巨大的

* 若欧洲救助基金能够直接投资于银行将对此持欢迎立场,在西班牙或需要如此.(完)

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