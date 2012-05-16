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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 21:04 BJT

〔欧洲政经〕被问及是否担心希腊退出欧元区时,ECB总裁拒绝发表评论

路透法兰克福5月16日电---当被问及是否担心希腊退出欧元区时,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉拒绝发表评论.(完)

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