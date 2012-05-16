〔国际油市〕亚洲燃料油进一步走强,受强劲买盘支撑

路透新加坡5月16日电---亚洲燃料油市场周三进一步走强,随着6月合约成为即期合约,强劲买盘支撑市场上扬.

6月/7月和7月/8月的跨月价差均收于逆价差每吨3.75美元,较上日上涨0.50美元,两类合约的成交量分别超过10万吨和接近30万吨.

固定价格的6月180-cst燃料油合约也交投活跃,中国光汇石油在13.5万吨的总成交量中买入了6万吨.

现货交易窗口方面,石油巨头BP购买七笔船货,包括四笔2万吨和三笔4万吨,直接购买价格(outright price)介于每吨663.00-665.00美元.这相当于每吨较新加坡现货报价升水1.80-3.80美元,将与380-cst的价差降至每吨3.55美元左右.

交易商猜测,BP可能会利用油价下跌的机会买入,而其他市场人士试图卖出在高价时买入的货物.

消息人士称,发货人卸货时可能面临一些麻烦,因为在上周二巨型油轮Pacific Glory号搁浅之后,港务当局已经停止在Pasir Gudang进行船对船过驳.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 674.40 -3.25 -0.48 677.65

现货380CST燃料油 FO380-SIN 663.40 -5.90 -0.88 669.30

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 670.00 0.00 0.00 670.00

380CST船用燃料油升水 6.60 5.90 842.86 0.70

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.00 0.50 14.29 3.50

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.55 -0.50 -12.35 4.05 (完)