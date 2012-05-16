〔美国农业〕民间出口商报告向中国出口90万吨玉米--USDA

这90万吨的出口中,有18万吨是在当前市场年度交货,另外72万吨是在2012/13年度.所有2011/12年度交货的玉米和2012/13年度交货玉米中的48万吨,是之前报导的目的地不明的出口玉米,这意味着有24万吨的新出口量.玉米的市场年度是从9月1日开始.(完)