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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 21:25 BJT

〔表格〕美国4月工业生产较前月成长1.1%,产能利用率为79.2%

路透5月16日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的数据显示:

* 美国4月工业生产与前月成长1.1%(预估为成长0.6%),3月修正后为下降0.6%(前值亦为持平)

* 美国4月产能利用率为79.2%(预估为79.0%),3月修正后为78.4%(前值为78.6%)

* 美国4月工业生产较前月升幅创2010年12月以来最高

* 美国4月产能利用率创下2008年4月来最高

经季节调整的数据如下:

4月 3月 2月 12年4月/11年4月

工业生产(%) 1.1 -0.6 0.4 5.2

前 值(%) 持平 持平

工业生产指数 97.4 96.4 96.9

4月 3月 2月 11年4月

产能利用率(%) 79.2 78.4 78.9 76.1

前 值(%) 78.6 78.7 (完)

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--编译 吴云凌;审校 王洋

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