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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 21:45 BJT

〔欧洲政经〕德国财长称危机得出的教训是需推行统一的欧洲财政政策

路透德国AACHEN 5月16日电---德国财政周三表示:

* 危机中得出的教训是必需推行统一的欧洲财政政策

* 必需确保金融市场保持对欧元的信心.(完)

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