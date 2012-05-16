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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 21:45 BJT

〔欧元区政经〕强烈倾向于希腊留在欧元区--欧洲央行总裁德拉吉

路透法兰克福5月16日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周三表示:

* 强烈倾向于希腊留在欧元区

* 在谈及希腊问题时,德拉吉称条约中没有退出方面的规定

* 虽然还有更多工作要做,但在修复欧洲公共财政方面已取得进展.(完)

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