美国各类经济指标总览--2012/5/16

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
商务部公布,美国4月房屋开工增长2.6%,年率为71.7万户;4月建筑许可下滑7.0%,年率为71.5万户.[ID:nSB1550698]
美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布,美国4月工业生产较前月成长1.1%,产能利用率为79.2%.[ID:nSB1550848]
当前值 前次值
失业率(%) 8.1(4月) 8.2(3月)
非农业就业岗位(万) 增加11.5(4月) 增加15.4(3月修正值)
平均时薪(%) 持平(4月) +0.2(3月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) 持平(4月) +0.3(3月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(4月) +0.2(3月)
实质所得(%) 持平(4月) -0.4(3月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) -0.2(4月) 持平(3月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(4月) +0.3(3月)
国内生产总值(GDP)(%) +2.2(第一季初值) +3.0(第四季终值)
GDP平减指数(%) +1.5(第一季初值) +0.8(第四季终值)
零售销售(%) +0.1(4月) +0.7(3月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差518.3(3月) 逆差454.2(2月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第一季) +0.5(第四季)
工业生产(%) +1.1(4月) -0.6(3月修正值)
产能利用率(%) 79.2(4月) 78.4(3月修正值)
初请失业金人数(万人) 36.7(5月5日当周) 36.8(4月28日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 盈余591.2(4月) 赤字1,981.6(3月)
领先指标(%) +0.3(3月) +0.7(2月修正值)
个人所得(%) +0.4(3月) +0.3(2月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2(3月) +0.3(2月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加213.6(3月) 增加92.7(2月修正值)
企业库存(%) +0.3(3月) +0.6(2月修正值)
建筑支出(%) +0.1(3月) -1.4(2月修正值)
消费者信心 69.2(4月) 69.5(3月修正值)
房屋开工(万户) 71.1(4月) 69.9(3月修正值)
建筑许可(万户) 71.5(4月) 76.9(3月修正值)
成屋销售(万户) 448(3月) 460(2月修正值)
新屋销售(万户) 32.8(3月) 35.3(2月修正值)
工厂订单(%) -1.5(3月) +1.1(2月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) -4.0(3月修正值) +1.9(2月修正值)
供应管理协会非制造业指数 53.5(4月) 56.0(3月)
供应管理协会制造业指数 54.8(4月) 53.4(3月)
趸售(批发)库存(%) +0.3(3月) +0.9(2月修正值)
进口物价(%) -0.5(4月) +1.5(3月修正值)
出口物价(%) +0.4(4月) +0.8(3月修正值)
单位劳工成本(%) +2.0(第一季初值) +2.7(第四季修正值)
非农业生产率(%) -0.5(第一季初值) +1.2(第四季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,241.1 赤字1,076.3
(第四季初值) (第三季修正值)(完)
--整理 吴云凌;审校 于春红
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。