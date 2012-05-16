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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 21:56 BJT

〔企业结盟〕CBOE宣布与中金所签谅解备忘录,为双方将来的合作铺路

路透5月16日电---芝加哥期权交易所 (CBOE)周三宣布:

* 与中国金融期货交易所签署谅解备忘录

* 谅解备忘录为双方将来潜在的业务合作创造机会,包括联合的市场开发和产品开发.(完)

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