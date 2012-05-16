〔美国热股〕Deere & Co季度获利超过预期,但早盘股价下跌

路透5月16日电---全球最大农用设备生产企业Deere & Co(DE.N)公布季度获利超过预期,该公司并上调全年财测,因全球市场对农用设备需求上升.

但在周三早盘交易中,该公司股价跌1.18%,至75.56美元.(完)