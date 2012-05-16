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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 22:09 BJT

〔欧元区政经〕德国财长提议将欧盟执委会变成欧洲政府,并选举欧洲总统

路透亚琛5月16日电---德国财政部长朔伊布勒周三提议,将目前的欧盟执委会变成欧洲政府,并选举欧洲总统.(完)

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